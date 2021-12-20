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1 час назад

Корвет «Проворный» получит новую надстройку

Корвет «Проворный», который загорелся в прошлую пятницу на заводе в Санкт-Петербурге, получит новую надстройку. Корпус корабля не пострадал благодаря противопожарной изоляции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Северная верфь».

Корвет «Проворный» получит новую надстройку
Фото: © Commons.wikimedia.org© Commons.wikimedia.org

«Заводскими службами предварительно установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал. Надстройка подлежит демонтажу. Оборудования в надстройке не было. С АО "СНСЗ" ведутся переговоры о строительстве новой надстройки», — отметили в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что для оценки ущерба составили комиссию из представителей предприятия и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Вечером 17 декабря стало известно о пожаре на корабле, который строился на заводе «Северная верфь». Возгорание произошло на верхней палубе корвета «Проворный». Пожару присвоили наивысший четвертый ранг сложности.

Корвет модернизированного проекта 20385 типа «Гремящий» заложили в 2013 году. «Проворный» планировали передать флоту в декабре 2022 года. Корабли проекта 20385 вооружены противокорабельными ракетами «Уран». Также «Проворный» оснастили универсальным корабельным стрелковым комплексом 3С14, который позволяет использовать ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Корабль отличается сниженной заметностью, которую обуславливает использование композитных материалов и специальных покрытий.

В марте журнал The National Interest назвал пять самых мощных кораблей Военно-морского флота России. В публикации отметили корвет «Гремящий» проекта 20385.

Армия,Северная верфь,Объединенная судостроительная корпорация,Средненевский судостроительный завод,The National Interest,
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