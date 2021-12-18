Британия сочла «маловероятным» участие в войне за Украину против РФ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес усомнился, что Лондон и его союзники направят войска на Украину в случае вторжения России. Его слова передает Euronews.

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Уоллес объяснил, что Украина не является членом НАТО, поэтому крайне маловероятно, что кто-либо собирается посылать туда войска, «чтобы бросить вызов России».

«Вместо этого против Кремля могут быть введены значительные и долгосрочные санкции», — добавил министр.

При этом в совместном заявлении Уоллесом и главы МО Украины Алексея Резникова от 16 декабря сказано, что Британия «стоит плечом к плечу с народом Украины и будет продолжать свою давнюю решимость поддерживать их».

Ранее ряд зарубежных СМИ писали, что Москва стягивает войска к российско-украинской границе и готовится к вторжению на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что страна перемещает войска на своей территории и на свое усмотрение.

Представитель Кремля заверил, что перемещение российских войск никому не угрожает.