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1 час назад

В России допустили размещение ядерного оружия в Белоруссии

Россия может разместить ядерное оружие в Белоруссии, заявил экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Его слова передает «Интерфакс».

В России допустили размещение ядерного оружия в Белоруссии
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

Ивашов уточнил, что ядерное оружие может быть размещено только в качестве ответной меры, если такое оружие будет размещаться на территории Украины и Прибалтики.

Первой на размещение ядерного оружия в Белоруссии Россия не пойдет, утверждает военный. Он отметил, что «сейчас не тот момент, чтобы размещать инициативно российское оружие» из-за сложных отношений с Западом.

«Сегодня нежелательно и это, собственно говоря, не нужно», - сказал Ивашов.

Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея о том, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. При этом глава белорусского МИД отметил наращивание сил альянса в Украине.

Армия,Леонид Ивашов,Владимир Макей,Министерство обороны,НАТО,МИД,Интерфакс,
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