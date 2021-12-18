В России допустили размещение ядерного оружия в Белоруссии

Россия может разместить ядерное оружие в Белоруссии, заявил экс-начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов. Его слова передает «Интерфакс».

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Ивашов уточнил, что ядерное оружие может быть размещено только в качестве ответной меры, если такое оружие будет размещаться на территории Украины и Прибалтики.

Первой на размещение ядерного оружия в Белоруссии Россия не пойдет, утверждает военный. Он отметил, что «сейчас не тот момент, чтобы размещать инициативно российское оружие» из-за сложных отношений с Западом.

«Сегодня нежелательно и это, собственно говоря, не нужно», - сказал Ивашов.