В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
25 минут назад

Российские истребители провели воздушные бои под Курском

Российские истребители Су-30СМ на учениях в Курской области отработали тренировки по поиску и уничтожению самолетов противника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Российские истребители провели воздушные бои под Курском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Летные экипажи истребителей Су-30СМ совершили учебно-тренировочные полеты в ходе которых отработали тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению, а также быстрый уход от захвата самолетов условного противника», — сказали в пресс-службе.

По данным министерства, в учениях приняли участие более 20 экипажей. Особое внимание было уделено технике пилотирования, а также наступательным и оборонительным маневрам.

Ранее журнал Flight Global представил справочник World Air Forces 2022, в котором проводится оценка количества и популярности военной авиации в разных странах мира. Российские истребители Су-27/30, согласно документу, занимают второе место по популярности. На них приходится 7% мирового арсенала боевых самолетов. Их насчитывается 1063.

В ходе испытаний «Арматы» в Сирии выявили ряд проблем

МиГ-29 располагается на пятой позиции с 6%-ной долей. Всего насчитывается 822 таких воздушных судна. Первую строчку в рейтинге занял американский истребитель F-16. Всего в мире 2248 таких самолетов или 15% мирового арсенала. Третья позиция у F-15 — 963 самолета и 7%.

Армия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители