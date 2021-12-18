Российские истребители провели воздушные бои под Курском

Российские истребители Су-30СМ на учениях в Курской области отработали тренировки по поиску и уничтожению самолетов противника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Летные экипажи истребителей Су-30СМ совершили учебно-тренировочные полеты в ходе которых отработали тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению, а также быстрый уход от захвата самолетов условного противника», — сказали в пресс-службе.

По данным министерства, в учениях приняли участие более 20 экипажей. Особое внимание было уделено технике пилотирования, а также наступательным и оборонительным маневрам.

Ранее журнал Flight Global представил справочник World Air Forces 2022, в котором проводится оценка количества и популярности военной авиации в разных странах мира. Российские истребители Су-27/30, согласно документу, занимают второе место по популярности. На них приходится 7% мирового арсенала боевых самолетов. Их насчитывается 1063.