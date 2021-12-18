В Нижнем Тагиле танкостроители продемонстрировали эволюцию бронированных машин. Видео

Флагман отечественного танкостроения "Уралвагонзавод" продемонстрировал эволюцию бронированных машин от знаменитого танка Т-34 до Т-90М. Полевые испытания техники прошли в пятницу в Нижнем Тагиле и были приурочены к памятной дате - 80-летию тагильского танкостроения.

На танкодроме свои возможности показал модернизированный танк Т-90М, в котором воплотились самые передовые научно-технические решения. Бронетехника оснащена новым боевым башенным модулем, мощной танковой пушкой, обеспечивающей применение боеприпасов высокого могущества, и управляемой ракетой, позволяющей уничтожать танки противника на дальности до пяти километров днем и ночью, с места и на ходу.