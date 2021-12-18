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33 минуты назад

В России разработали новую управляемую авиационную ракету

В России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА, ее планируется задействовать в составе комплекса вооружения вертолетов и беспилотников. Об этом сообщает РИА «Новости».

В России разработали новую управляемую авиационную ракету
Фото: LongShot/DARPALongShot/DARPA

По информации источника в оборонно-промышленном комплексе, речь идет о развитии линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет-Д».

«Она войдет в состав комплекса вооружения ударных дронов, например, таких как «Форпост» и «Иноходец», а также вертолета Ка-52М», — пояснил собеседник.

До этого с опытного образца Ка-52М осуществили десятки успешных запусков нового изделия. Помимо того, велись тестовые запуски новых ракет с беспилотника «Альтиус».

У ракеты Х-БПЛА будет дальность действия до 10 км., она сможет поразить тяжелобронированную технику, а также низколетящие малоскоростные цели.

Ранее стало известно, что российскую подлодку модернизируют в носитель «Циркона».

Также президент России Владимир Путин отмечал, что у армии РФ вскоре появятся новые гиперзвуковые ракеты.

Армия,Владимир Путин,
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