В России нашли средство борьбы против «Байрактаров»

Российские разведывательно-ударные беспилотники «Орион» при необходимости смогут справиться с турецкими БПЛА «Байрактар», заявил начальник беспилотной авиации России генерал-майор Александр Новиков.
Новикова спросили, способен ли российский беспилотник противостоять турецкому. Генерал-майор ответил:
«Не только «Байрактару» – любому беспилотному летательному аппарату», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».
Напомним, «Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БПЛА в воздухе.