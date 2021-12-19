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15 минут назад

Генерал заявил о способности «Ориона» справиться с «Байрактаром»

Российские разведывательно-ударные беспилотники «Орион» при необходимости смогут справиться с турецкими БПЛА «Байрактар», заявил начальник беспилотной авиации России генерал-майор Александр Новиков.

В России нашли средство борьбы против «Байрактаров»
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Новикова спросили, способен ли российский беспилотник противостоять турецкому. Генерал-майор ответил:

«Не только «Байрактару» – любому беспилотному летательному аппарату», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

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Напомним, «Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БПЛА в воздухе.

Армия,Крым наш,Александр Новиков,Министерство обороны,РИА Новости,
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