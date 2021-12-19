В России нашли средство борьбы против «Байрактаров»

«Не только «Байрактару» – любому беспилотному летательному аппарату», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Напомним, «Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БПЛА в воздухе.