США в третий раз провалили испытания гиперзвуковой ракеты

В США снова провалились испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. О неудачном запуске сообщает The Drive.

Фото: Reuters Reuters

Управление вооружения ВВС подтвердило, что 15 декабря 2021 года провалилась очередная попытка летных испытаний гиперзвуковой ракеты. Прототип не смог покинуть крыло бомбардировщика B-52H.

«Из-за неустановленной проблемы задание на пуск ракеты было отменено, и она все время оставалась на крыле B-52H», - сообщает издание.

По словам официальных лиц, ракету вернут на завод, где проанализируют данные телеметрии и бортовые данные.

Таким образом, ВВС США в третий раз подряд не смогли успешно испытать AGM-183A.

«Это может только усугубить разочарование в армии США и в Конгрессе по поводу отсутствия прогресса в испытаниях нового гиперзвукового оружия», - пишут журналисты.

Они отмечают, что провал американской ракеты произошел на фоне сообщений об удачных испытаниях гиперзвуковых вооружений в России, КНР и Северной Корее.