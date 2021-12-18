Белоруссия готова разместить ядерное оружие на своей территории

Белоруссия рассматривает возможность разместить на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил глава МИД страны Владимир Макей в интервью RT Arabic.

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По словам министра, на подобный шаг Минск готов пойти, если почувствует угрозу со стороны НАТО. «Это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — пояснил он.

В конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуть в республику ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО развернут в Польше. Таким образом он отреагировал на высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что американские ядерные системы могут перебросить восточнее, если от их размещения откажется Германия.