В Белоруссии рассказали о ведущих в стране разведку самолетах США

Самолеты ВВС США ведут на территории Белоруссии разведку, сообщает «Национальная оборона» со ссылкой на заместителя государственного секретаря белорусского Совбеза Владимира Арчакова.

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По его словам, в польском воздушном пространстве увеличилась интенсивность полетов американской разведывательной и стратегической авиации вблизи государственной границы Белоруссии. По словам генерал-майора, самолеты ведут оптико-электронную разведку западных районов республики, а также радиоэлектронную разведку на всю глубину территории страны.

По данным Арчакова, американский контингент около белорусско-польской границы насчитывает около четырех тысяч человек. При этом новое соглашение о расширенном сотрудничестве между США и Польшей в сфере обороны от 15 августа 2020 года предусматривает возможность его увеличения еще на одну тысячу человек. Также документом предусматривается совершенствование имеющейся военной инфраструктуры под размещение около 20 тысяч военнослужащих США. Арчаков считает, что это сопоставимо «с армиями целых государств».

Как отметил белорусский генерал, Вашингтон рассматривает присутствие своих войск на территории Польши «как некое "средство сдерживания" Москвы».