Россия предложила НАТО отодвинуться от своих границ

МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Более того, блок должен отказаться от военной деятельности и в других странах экс-СССР. Эксперты считают, что это предложение Запад расценит как ультиматум и вряд ли примет. Тогда в чем суть инициативы Москвы?

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В пятницу МИД распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Российская сторона готова начать переговоры по гарантиям безопасности уже завтра, сообщил в пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

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«Оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе, – сказал замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. – Разные аспекты тревожной ситуации в Европе, Евроатлантике и Евразии в каждом из этих документов отрабатываются по-своему».

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает: альянс берет на себя обязательство исключить дальнейшее расширение – и в том числе присоединение Украины к Североатлантическому блоку. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Российская сторона готова взять на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности (СМД) в районах, откуда эти ракеты могут поражать территории стран НАТО – и аналогичный шаг должен сделать альянс. Руководству НАТО предложено подтвердить, что Россия и альянс не рассматривают друг друга в качестве противников, закрепить намерения мирно решать споры и воздерживаться от силового их решения, а также не создавать условия, которые можно расценивать как угрозу друг другу.

Проект договора с США о гарантиях безопасности подразумевает, что Москва и Вашингтон не будут использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Предполагается, что обе страны обязуются не проводить учения с отработкой сценариев применения ядерного оружия (ЯО) и дают гарантии не готовить военных из неядерных стран к применению ЯО. Москва призывает Вашингтон дать друг другу гарантии не развертывать ЯО за рубежом, вернуть на свою территорию уже размещенные вооружения и уничтожить инфраструктуру для развертывания ЯО вне своей территории. Один из пунктов совпадает с предложением странам НАТО – США и Россия обязуются не развертывать ракеты СМД за рубежом и в тех районах, откуда можно поразить цели на территории стран-«подписантов».

Все эти предложения России по гарантиям безопасности, подготовленные по инициативе президента Владимира Путина, «обоснованы и реализуемы при условии отказа США и НАТО от курса на конфронтацию с нашей страной и попыток обложить нас военной инфраструктурой», сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов, в 2011–2017 годах – уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права.

«Линия Запада крайне опасна для всей европейской и глобальной безопасности. Поэтому наши предложения – это реальный вклад в обеспечение мировой стабильности», – подчеркнул Долгов. Сенатор добавил, что «Москва не демагогией занимается, как некоторые западные партнеры, а выразила готовность незамедлительно начать переговоры на основе своих предложений». «Посмотрим, проявят ли Вашингтон и НАТО аналогичную готовность», – отметил политик.

Если же «они продолжат создавать угрозы безопасности России, то ответ, как часто бывало в истории, будет адекватно жестким, принципиальным и предельно эффективным». «Владимир Путин неоднократно четко обозначал наши законные «красные линии», переход которых повлечет за собой реакцию России, отметил Долгов. Но, подчеркнул он, российский лидер также указывал, что Москва отнюдь не заинтересована в конфронтации с Западом.

«Видимо, это последняя попытка в письменной форме обозначить некие возможные параметры сожительства России и НАТО в Европе» – так предложения Москвы оценил американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, российская сторона сформулировала самый минимум из того, что она могла бы требовать от Вашингтона».

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов со своей стороны высказал сомнения в том, что США и НАТО примут условия России. «Наша «допросная позиция» – очень жесткая, на Западе ей будут активно противостоять. Встречные требования будут очень серьезными», – отметил эксперт.

Напомним, в четверг вечером Кортунов поделился с газетой ВЗГЛЯД своими предположениями о том, что какие пункты могут содержаться в проекте взаимовыгодной сделки, которую Москва предложила Вашингтону. В частности, эксперт угадал, что мы «могли бы начать со взаимного отказа размещать свои новые ракеты в Европе». Кроме того, политолог не исключал и появления буферной зоны на линии соприкосновения войск НАТО и России. Намеки на ее создание действительно оказались в проекте соглашения, который в пятницу обнародовал МИД России.

«Но вообще трудно представить себе условия, при которых Запад пойдет на заключение какого-нибудь соглашения, – констатировал Кортунов. – Если же НАТО воспримет этот документ как ультиматум, то, скорее всего, он будет сразу отвергнут».

Если Запад не станет даже обсуждать предложения Кремля, то тогда возможны разные варианты действий Москвы. Но, безусловно, они будут достаточно жесткими, убежден эксперт.

«Во-первых, мы можем разместить новые ракетные системы средней дальности в Европе.

Во-вторых – усилим военную деятельность вдоль линии разграничения с армиями НАТО. В частности, проведем там новые маневры», – предположил аналитик.

«Надеюсь, что наш ответ не будет означать военной операции непосредственно в отношении Украины. Возможно всякое, мы с вами понимаем, чего российская армия может достичь, если применит свой потенциал. Но это лишь усугубит нынешние проблемы», – предупредил Кортунов.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов полагает: в Москве изначально понимали, что получат отказ, поэтому цель этого предложения могла заключаться в том, «чтобы сослаться на то, что «мы предлагали, а теперь извините». «Все изложенное отражает позицию и претензии России, которые высказывались давно, но особенно интенсивно – в последние несколько недель. Вопрос в целеполагании: зачем предложен такой документ. Невозможно представить себе не только принятие его западными визави, но даже начало какого-то диалога на этой основе», – считает эксперт-международник. «Следует ожидать дальнейших шагов, призванных продемонстрировать решимость России все-таки изменить нынешнюю ситуацию и без согласия собеседников на Западе», – предположил Лукьянов.