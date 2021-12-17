НАТО уже осуществляет "ползучее вторжение" на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI. Он указал, что Украина "напрямую, официально, фактически на законодательном уровне декларирует свое намерение вступить в НАТО".
"Это очень плохо для нас, потому что таким образом военная инфраструктура НАТО неизбежно начнет дрейф в сторону наших границ. Мы и без членства [Украины] в НАТО сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины, - сказал Песков. - Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит, и Россия не может оставаться безразличной к этому".