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32 минуты назад

Украине предрекли массовый переход армии страны на сторону России

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что, по предварительным оценкам, до 70% украинской армии перейдут на сторону РФ в случае конфликта между странами, пишет Украина.ру.

Украинской армии предрекли переход на сторону России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что большая часть украинской армии перейдет на сторону России, если НАТО вопреки протестам со стороны РФ разместит на Украине свою инфраструктуру, и Россия начнет ее уничтожать.

«По моим оценкам, до 70% украинской армии перейдут на сторону России, если у них будут полные гарантии безопасности их семей. Им нужно чтобы их родных и близких перевезли на территорию, контролируемые пророссийские силы, где бы их не достали СБУ и неонацистские организации, которые являются неотъемлемой частью современного террористического украинского государства», — считает Марков.

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По его словам, если семьи украинских военных окажутся в заложниках, солдаты и офицеры будут воевать, а любые бомбардировки приведут к взлету ненависти к России.

«Поэтому нужно не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль», — подчеркнул Марков.

Армия,Войска,Сергей Марков,Институт политических исследований,НАТО,СБУ,
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