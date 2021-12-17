Украинской армии предрекли переход на сторону России

Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что, по предварительным оценкам, до 70% украинской армии перейдут на сторону РФ в случае конфликта между странами, пишет Украина.ру.
Он уточнил, что большая часть украинской армии перейдет на сторону России, если НАТО вопреки протестам со стороны РФ разместит на Украине свою инфраструктуру, и Россия начнет ее уничтожать.
«По моим оценкам, до 70% украинской армии перейдут на сторону России, если у них будут полные гарантии безопасности их семей. Им нужно чтобы их родных и близких перевезли на территорию, контролируемые пророссийские силы, где бы их не достали СБУ и неонацистские организации, которые являются неотъемлемой частью современного террористического украинского государства», — считает Марков.
По его словам, если семьи украинских военных окажутся в заложниках, солдаты и офицеры будут воевать, а любые бомбардировки приведут к взлету ненависти к России.
«Поэтому нужно не бомбить Украину, а брать ее территорию под контроль», — подчеркнул Марков.