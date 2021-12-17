В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Попросивший у Минска убежище солдат рассказал о бегстве из Польши

Сбежавший в Белоруссию военнослужащий Польши Эмиль Чечко подтвердил свой переход на белорусскую сторону. Польский солдат-перебежчик дал интервью АТН.

Попросивший у Минска убежище солдат рассказал о бегстве из Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«[В Польше собираются] сделать из меня самого плохого человека. Говорят, что я создаю проблемы в армии или что вообще я погиб. Это очевидно», — поделился Чечко.

Молодой человек убежден, что польская сторона будет сначала отрицать факт его бегства в Белоруссию, а потом постарается замять дело.

По словам солдата, из польской армии дезертировал из-за того, что устал терпеть «беззаконие» и «безумие» на границе. По данным СМИ, он не согласен с политикой Варшавы в отношении мигрантов из Ближнего Востока, которые пытаются попасть на территорию Европейского союза через Белоруссию.

В свою очередь в Варшаве уже обвинили Чечко в проблемах с законом.

«Солдат, который вчера пропал без вести, имел серьезные проблемы с законом и подал на увольнение из армии. Его не должны были направлять на службу к границе», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

Впервые информацию о появлении польского военнослужащего-перебежчика опубликовал государственный пограничный комитет Белоруссии. Белорусские пограничники сообщили, что молодой человек попросил у Минска политического убежища.

Армия,Мариуш Блащак,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители