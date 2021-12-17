Попросивший у Минска убежище солдат рассказал о бегстве из Польши

Сбежавший в Белоруссию военнослужащий Польши Эмиль Чечко подтвердил свой переход на белорусскую сторону. Польский солдат-перебежчик дал интервью АТН.

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«[В Польше собираются] сделать из меня самого плохого человека. Говорят, что я создаю проблемы в армии или что вообще я погиб. Это очевидно», — поделился Чечко.

Молодой человек убежден, что польская сторона будет сначала отрицать факт его бегства в Белоруссию, а потом постарается замять дело.

По словам солдата, из польской армии дезертировал из-за того, что устал терпеть «беззаконие» и «безумие» на границе. По данным СМИ, он не согласен с политикой Варшавы в отношении мигрантов из Ближнего Востока, которые пытаются попасть на территорию Европейского союза через Белоруссию.

В свою очередь в Варшаве уже обвинили Чечко в проблемах с законом.

«Солдат, который вчера пропал без вести, имел серьезные проблемы с законом и подал на увольнение из армии. Его не должны были направлять на службу к границе», — заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.