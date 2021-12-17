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2 часа назад

Чем С-500 отличается от С-400

«Российская газета» перечислила различия между зенитными ракетными комплексами С-500 «Прометей» и С-400 «Триумф».

Чем С-500 отличается от С-400
Фото: ТАССТАСС

Главным образом, «Триумф» занимается противовоздушной обороной, а «Прометей» — противоракетной. Дело в том, что боеприпасы второго слишком дорогие, чтобы тратить их на обычные цели. Так, С-500 может поражать новейшими ракетами 77Н6 боеголовки баллистических ракет в ближнем космосе на расстоянии 600 километров от Земли. Главными «противниками» «Прометея» считаются стелс-истребители F-22 и F-35 и стратегические бомбардировщики-невидимки B-2. Расстояние поражения выросло с 400 километров до 600.

Также у С-500 сократилось время реакции на цель: 3-4 секунды против 9-10 у «Триумфа». Кроме того, «Прометей» более мобильный. Его можно перебросить своим ходом или по железной дороге в нужную точку и оперативно там развернуть.

Армия,"Российская газета",
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