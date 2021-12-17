Чем С-500 отличается от С-400

Главным образом, «Триумф» занимается противовоздушной обороной, а «Прометей» — противоракетной. Дело в том, что боеприпасы второго слишком дорогие, чтобы тратить их на обычные цели. Так, С-500 может поражать новейшими ракетами 77Н6 боеголовки баллистических ракет в ближнем космосе на расстоянии 600 километров от Земли. Главными «противниками» «Прометея» считаются стелс-истребители F-22 и F-35 и стратегические бомбардировщики-невидимки B-2. Расстояние поражения выросло с 400 километров до 600.