Корабль ВМС США протестировал противолодочное лазерное оружие. Соответствующие кадры появились в распоряжении телеканала RT.
Военно-морской флот США в минувший вторник в Аденском заливе испытал высокоэнергетическое лазерное оружие для уничтожения плавучей цели. Тестовый выстрел из демонстрационной системы произвел американский десантный корабль-док USS Portland.
Ранее сообщалось, что в Белом море состоялся завершающий этап испытания российского гиперзвукового оружия «Циркон». Стрельбу по мишени новейшей ракетой произвел экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».