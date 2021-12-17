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1 час назад

Военные США испытали противолодочное лазерное оружие: видео

Корабль ВМС США протестировал противолодочное лазерное оружие. Соответствующие кадры появились в распоряжении телеканала RT.

Военно-морской флот США в минувший вторник в Аденском заливе испытал высокоэнергетическое лазерное оружие для уничтожения плавучей цели. Тестовый выстрел из демонстрационной системы произвел американский десантный корабль-док USS Portland.

Ранее сообщалось, что в Белом море состоялся завершающий этап испытания российского гиперзвукового оружия «Циркон». Стрельбу по мишени новейшей ракетой произвел экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

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