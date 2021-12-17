Сирийский военнослужащий погиб в результате налета ВВС Израиля

В ходе атаки ВВС Израиля погиб военнослужащий сирийской армии, который был специалистом расчета зенитного ракетного комплекса сирийских арабских сил ПВО. Как сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель», в ходе атаки он взял на сопровождение один из израильских самолётов.

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Напомним, что минувший ночью ВВС четыре истребителя F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства над Голанскими высотами нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в районе аэропорта Дамаска.

Силы ПВО Сирии с помощью ЗРПК "Панцирь-С" уничтожили семь ракет, однако одна из них достигла цели. В результате авиаудара поврежден склад, погиб один человек.