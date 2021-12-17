Раскрыт сценарий возможного конфликта России и Европы

«В приоритете всегда находится безопасность страны. Нам предлагают, чтобы натовские базы стояли на границе России и Белоруссии. Это неприемлемо. Это не вопрос санкций, это вопрос выживания. А к санкциям мы уже привыкли, спокойно их перевариваем, как-то живем и развиваемся. Союзники должны понять, что попытки уничтожения России ведут только к уничтожению Европы и в экономическом смысле, и в военном. И это очень важно. Мы-то выживем, а они будут подвергнуты разрушениям, которые вряд ли переживут. По территориям, где стоят ракеты, размещенные американцами, Россия может просто нанести удар. Мы не хотим этого, но сделаем в случае необходимости», — уверен Баширов.