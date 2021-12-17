В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
42 минуты назад

Политтехнолог описал сценарий возможного конфликта России и Европы

В случае масштабного конфликта России и Европы, начала боевых действий, Россия выживет, а Европа может исчезнуть, считает политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он также подчеркнул, что подобное развитие событий крайне маловероятно, агрессивная риторика стран ЕС связана, скорее, с внутренними проблемами союзников и США.

Раскрыт сценарий возможного конфликта России и Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидеры 27 стран Европейского союза единогласно приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом в своем Twitter сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель.

Видео дня

На Украине предупредили Кремль о Третьей мировой войне

Он также предупредил, что Кремль ожидают серьезные последствия, если Россия «предпримет дальнейшие военные действия против Украины».

Возможный итог

По словам Баширова, главное, что необходимо понимать в этом вопросе: Россия не собирается ни на кого нападать, а вся подобная повестка, по его мнению, направлена на внутренние проблемы ЕС и США и не имеет никакого отношения к реальным событиям на границе ЛНР и ДНР.

«Россия стоит на очень простой позиции: мы не собираемся нападать, но будем защищаться в случае, если нападут на нас. А вообще, Европе следовало бы разобраться, кто является провокатором на той стороне. Кто все это придумал, раздул в СМИ. Полагаю, через месяц-два ситуация стабилизируется, и тогда придет время выяснить, кто ответственен за произошедшее», — считает политтехнолог.

В случае, если России придется защищаться, угроза санкций и давления со стороны ЕС, как отметил Баширов, уже не будут иметь никакого значения: страна ответит в независимости от последствий.

«В приоритете всегда находится безопасность страны. Нам предлагают, чтобы натовские базы стояли на границе России и Белоруссии. Это неприемлемо. Это не вопрос санкций, это вопрос выживания. А к санкциям мы уже привыкли, спокойно их перевариваем, как-то живем и развиваемся. Союзники должны понять, что попытки уничтожения России ведут только к уничтожению Европы и в экономическом смысле, и в военном. И это очень важно. Мы-то выживем, а они будут подвергнуты разрушениям, которые вряд ли переживут. По территориям, где стоят ракеты, размещенные американцами, Россия может просто нанести удар. Мы не хотим этого, но сделаем в случае необходимости», — уверен Баширов.

Политтехнолог добавил, что подобный сценарий крайне маловероятен и, скорее всего, ситуация стабилизируется в ближайшее время.

Армия,В мире,Марат Баширов,ЕС,Lenta.ru,
45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители