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17 минут назад

В США ограничили использование амфибий

Корпусу морской пехоты (КМП) США запретили преодолевать водные преграды на гусеничных амфибиях Amphibious Assault Vehicle 7 (AAV-7). Запрет обусловили инцидентом с затонувшей в 2020 году амфибией. Ограничения могут снять только в экстренном случае. Об этом сообщает The Drive.

В США ограничили использование амфибий
Фото: WikipediaWikipedia

В КМП США сообщили, что плавающие машины не будут использовать в рамках регулярных учений. Их могут вернуть к работе на воде только в кризисных ситуациях. В публикации отмечают, что в апреле использование AAV-7 разрешили после дополнительных проверок.

В ведомстве подчеркнули, что морская пехота продолжит использование AAV-7 на суше. Также машины могут применять в десантных операциях, но водные преграды амфибии будут преодолевать с помощью десантных катеров LCAC.

Ограничения связаны с инцидентом, который произошел во время учебной высадки в июле 2020 года. Машина AAV-7 затонула у побережья Южной Калифорнии. К причинам аварии отнесли неудовлетворительное техническое состояние машины и недостаточную подготовку экипажа.

В сентябре в России сбросили с вышки плавающую самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1». Машину сбросили в рамках проверки на прочность. Противотанковая пушка выдержала испытания.

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