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1 час назад

Польский военнослужащий попросил политубежище в Белоруссии

Польский военнослужащий попросил политического убежища из-за несогласия с политикой Польши в отношении беженцев. Об этом сообщил на своем сайте Госпогранкомитет Белоруссии.

Польский военнослужащий попросил политубежище в Белоруссии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ведомства, 25-летний военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль был остановлен белорусскими пограничниками 16 декабря на участке пограничной заставы Тушемля.

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Он заявил, что служит в 11 Мазурском артиллерийском полке 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны границы в период действия чрезвычайного положения, уточнили в Госпогранкомитете.

«В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», - подчеркивается в сообщении.

Кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда там скопились тысячи мигрантов. Некоторые из них попытались попасть в Польшу, но были оттеснены. Власти Польши стянули к границе военных, представителей силовых ведомств, а также военную технику.

16 ноября произошел открытый конфликт — беженцы попытались прорваться через ограждения и стали бросаться в пограничников камнями, а в ответ польская сторона применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. В ЕС считают, что Белоруссия намеренно свозит мигрантов к границе и помогает им форсировать ее. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что в кризисе виноваты страны Запада.

Армия,Александр Лукашенко,ЕС,
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