Польский военнослужащий попросил политубежище в Белоруссии

Польский военнослужащий попросил политического убежища из-за несогласия с политикой Польши в отношении беженцев. Об этом сообщил на своем сайте Госпогранкомитет Белоруссии.

По данным ведомства, 25-летний военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль был остановлен белорусскими пограничниками 16 декабря на участке пограничной заставы Тушемля.

Он заявил, что служит в 11 Мазурском артиллерийском полке 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны границы в период действия чрезвычайного положения, уточнили в Госпогранкомитете.

«В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», - подчеркивается в сообщении.

Кризис на польско-белорусской границе обострился 8 ноября, когда там скопились тысячи мигрантов. Некоторые из них попытались попасть в Польшу, но были оттеснены. Власти Польши стянули к границе военных, представителей силовых ведомств, а также военную технику.