«Это только клинический самоубийца может такое предположить»: Военный эксперт об угрозе блокады Калининграда армией США

Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин посмеялся над авторами публикации The National Interest об угрозе блокады Калининграда со стороны США и военного вторжения в Россию через Черное море. «Эту статью писал либо сумасшедший, либо человек, нуждающийся в психиатрической лечебнице. Дело в том, что напасть на Калининградскую область – это напасть на Россию. На Калининградскую область напасть невозможно. А на Россию нападать – это получить ракетно-ядерный удар в ответ. Это только клинический самоубийца может такое предположить на себя. Поэтому обращать внимание на такие статьи не надо. Потому что они пытаются сеять страх у тех же жителей Калининградской области, у жителей России и у наших экспертов», – рассказал эксперт корреспонденту kaskad.tv в пятницу, 17 декабря. По словам Виктора Литовкина, США никогда не отважится на военное вторжение в Россию: «Они вообще не воюют со странами, которые по военной силе, скажем так, приближаются к Соединенным Штатам. Вы обратите внимание, с кем они воевали в последние годы: Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия, Югославия. На Югославию напали и то после двух лет гибридной войны. Они воевать могут, как в русской поговорке «Молодец против овец, а против молодца – сам овца». Ранее The National Interest написал, что Вашингтон против Москвы сможет применить не только экономические санкции, но и даже применить военную силу. Сообщается, что Соединенные Штаты могут попытаться заблокировать Калининградскую область и добиться военно-морского превосходства.