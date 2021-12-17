Мигранты лишь предлог. Объяснена активность ВСУ на белорусской границе

В последние месяцы украинские военные развили просто бешеную активность вдоль всей государственной границы с Белоруссией, общей протяженностью в 1084 километра. С конца ноября под предлогом предотвращения прорыва массового мигрантов с территории соседней страны здесь была проведена просто удивительная по внешней несуразности специальная пограничная операция «Полесье». К которой помимо подразделений собственно стражей границы «незалежной» привлечены армейские части, боевая и разведывательная авиация, СБУ, Национальная гвардия. И даже батальоны курсантов восьми военных училищ ВСУ, которых пришлось срочно срывать для «Полесья» из учебных аудиторий.

Фото: ZUMA Wire/ТАСС ZUMA Wire/ТАСС

Все это с самого начала выглядело явно избыточным на фоне самим же Киевом, судя по всему, выдуманной угрозы со стороны мигрантов. Хотя бы потому, что угодить в промерзшую и полуголодную Украину рвущиеся в благополучную Европу из Белоруссии выходцы с Ближнего Востока попасть точно никогда мечтали. Выходит, уже тогда в полесских лесах военно-политическим руководством Украины затевалось и затевается нечто совсем иное? О чем официально пока помалкивают? Что именно?

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Ситуация, на мой взгляд, существенно прояснилась на этой неделе. В Киеве заявили, что с 1 января 2022 года в ближайшем к Белоруссии крупном украинском городе Чернигове будет развернуто региональное управление «Север» Сил территориальной обороны (ТРО) ВСУ. Оно возьмет под свой контроль город Киев и шесть украинских областей: Черниговскую, Полтавскую, Сумскую, Житомирскую, Киевскую и Черкасскую. Планируется формирование бригад и батальонов территориальной обороны в соответствии с количеством районов. Еще по батальону будет создано в каждом областном центре, попавшем в зону ответственности командования ТРО «Север».

Мало того. Чтобы дело пошло веселее, уже объявлено о наборе множества офицеров запаса из указанных выше областей и из Киева «с опытом военной службы, а также военнообязанных и резервистов без опыта военной службы с возможностью занять старшинские, сержантские и солдатские должности».

Официальный предлог для весьма недешевых милитаристских сверх усилий совершенно обнищавшей Украины – именно с этого направления, по мнению командования ВСУ (через Чернигов) открывается кратчайший путь на Киев для ударных группировок союзных войск РФ и РБ.

То обстоятельство, что таких группировок ни у русских, ни белорусов пока абсолютно точно нет в природе, украинских генералов не останавливает. Как и то, что штаб еще одного «Севера» в Чернигове с 2015 года уже имеется в их распоряжении. Только не каких-то там Сил ТРО, а полноценного оперативного командования ВСУ, включающего в свой состав две танковые, две механизированные, мотопехотную, егерскую, артиллерийскую бригады и множество других отдельных частей и подразделений.

Если учесть, что в марте нынешнего года из-под Львова поближе к Белоруссии (в район Луцка на Волыни) был срочно переброшен дивизион ЗРС С-300 540-го зенитного ракетного полка имени Ивана Выговского воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ, то перед нами открывается вид на очень внушительную группировку украинских войск, о целях создания которой остается только догадываться. Что ж, попробуем это проделать.

Скажем, проживающий в Минске военный эксперт, профессор Академии военных наук России полковник запаса Александр Тиханский считает, что под предлогом парирования угроз нападения с территории Белоруссии на самом деле Киев тихой сапой скрытно создает у ее южной границы мощный армейский корпус. Особенно, если учесть, что обученные и сколоченные батальоны и бригады ТРО украинцы без особых усилий в состоянии быстро преобразовать в полноценные дополнительные пехотные подразделения и части. И тогда силы ТРО, которые вот-вот появятся на черниговском направлении, в короткий срок в состоянии превратиться в полноценный резерв оперативного командования «Север» ВСУ.

Цель этого резкого наращивания сил? Полковник Тиханский абсолютно уверен: с учетом всех перечисленных обстоятельств, будущий украинский армейский корпус «четко имеет наступательное назначение. И направлен на город Гомель».

Если это так, значит, речь идет о лихорадочной подготовке Киева к нападению на Белоруссию? Вовсе не исключено при определенных обстоятельствах. При каких же?

Похоже, что происходящее сегодня в этом направлении на украинской земле – лишь часть некоего дьявольского замысла Запада, активной частью которого Киев себя давно уже и с полным основанием считает. Потому что практически то же самое, что и на севере Украины, вдоль границы с Белоруссией творится и в Польше. Там тоже в боевые порядки зачем-то строится очень сильная наступательная группировка Войска Польского.

По сообщению российского военного ведомства, в эту группировку уже входят 9-я танковая бригада 16-й механизированной дивизии (полигон Ожиш), 1-я танковая, 19-я механизированная и 21-я горно-пехотные бригады, 18-я механизированная дивизия (полигон Новая Демба). На учениях личный состав перечисленных соединений отрабатывает выполнение исключительно наступательных задач:

- форсирование водной преграды (9-я танковая бригада, Новогруд);

– совместные действия танков «Леопард-2А5» и Т-72М1 (1-я танковая и 19-я механизированная бригады, Новая Демба),

– взаимодействие наступающих пехотных подразделений 21-й горно-пехотной бригады и артиллерии дивизионного подчинения.

Невозможно поверить, будто эти два грозных процесса – в Польше и на Украине – политически совершенно изолированы и никак не связаны между собой. Нет, с юга и запада Белоруссию явно заранее берут в танковые клещи. Неизвестно, будут они когда-то приведены в движение. Но военная угроза несомненна. Москва и Минск обязаны на нее как-то реагировать. Как?

Безусловно, в тесном взаимодействии Москвы и Минска необходимо всемерно усиливать оборонительные возможности Белоруссии. Однако если это уже и делается, то как-то, на мой взгляд, не особенно убедительно. Во всяком случае – в публичной сфере.

Из того, что стало известно в последнее время: 2 декабря президент Александр Лукашенко сообщил, что «в ближайшие два месяца (т. е., скорее всего, в январе, поскольку декабрь уже перевалил за середину, а ни о чем подобном пока ни слуху, ни духу, – «СП») на границе с Украиной пройдут совместные военные учения Белоруссии и России». Об этом Александр Григорьевич, по его словам, договорился с лидером РФ Владимиром Путиным.

Возможно, такое бы действительно отрезвило наших недоброжелателей. Причем, не только в Варшаве и в Киеве. Однако при одном существенном условии: учитывая масштаб угроз, ответ Москвы и Минска тоже должен быть весьма внушительным. Иначе за рубежами Союзного государства не оценят степень решимости России мгновенно оказать помощь атакованному союзнику. Значит, и российский воинский контингент на анонсированных Лукашенко маневрах должен быть достаточно внушительным.

Если так, то учения следует готовить сильно заранее. Но затянувшееся молчание Москвы на сей счет может свидетельствовать, как минимум, о двух вещах: или никакой договоренности лидеров на самом деле не было. Или Путин потом передумал. Допустим, после телефонной беседы с Джо Байденом. Скажем, чтобы дополнительно не накалять обстановку.

Впрочем, есть вещи, которые Лукашенко мог бы предпринять и сам. Предположим, начать формирование в своих Вооруженных силах нового оперативного командования на украинском стратегическом направлении. Действительно, не странно ли с учетом сегодняшних реалий: таких направлений в армии Белоруссии сегодня всего два – «Северное» и «Северо-Западное»?

Такое построение обороны нашего ближайшего союзника отвечает вызовам исключительно вчерашнего дня. Когда возможного удара соединенных сил НАТО в Минске могли ожидать только со стороны Польши и Прибалтики. Но теперь, как мы видим, президента Лукашенко полубезумная Украина беспокоит уж точно не меньше.

Еще в 2018 году белорусское «Военно-политическое обозрение» писало по этому поводу: «Стоит заметить, что обратить взор на Юг государства официальному Минску надо было еще вчера, когда в 2013 году в вооруженных силах Украины было создано оперативное командование «Север», а не «Северо-Запад», например! Уже в то время, логика требовала от белорусских военных в рамках ответных мер создать, по аналогии, Южное оперативное командование ВС РБ с развертыванием его отдельных элементов уже в мирное время. Ведь ни для кого ни секрет, что украинское направление не прикрыто войсками».

Ясно, что без военно-технической помощи России быстро такую перегруппировку не совершить. Ну, так необходимая помощь Минску сегодня и оказывается нами достаточно активно.