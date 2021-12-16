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53 минуты назад

Эксперт предсказал глобальную войну в ближайшие пять лет

Глобальная война возможна в ближайшие пять лет, считает эксперт в области безопасности Эндрю Мишта, сообщает Wall Street Journal, пишет News.ru.

Миру предсказали глобальную войну в ближайшие пять лет
Фото: flickr.comflickr.com

Как считает Мишта, риск конфронтации между США и Китаем сейчас намного выше, чем раньше.

Это противостояние может перейти в горячую фазу, например, из-за спора о принадлежности Тайваня. Кроме того, другие крупные державы могут захотеть бросить вызов США из-за того, что американская армия не готова к такому формату войн. Как считает эксперт, на модернизацию вооруженных сил Пентагону потребуется около 15 лет.

К тому же Запад сейчас находится в сложной ситуации из-за волн миграции с Ближнего Востока и Северной Африки, а также из-за эпидемии коронавируса и «культурной революции».

По мнению эксперта. эти факторы серьезно ослабили США. И это открывает окно возможностей для тех стран, кто хотел бы сбросить США.

Армия,Пентагон,Wall Street Journal,
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