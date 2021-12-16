Отступление армии США в Сирии сняли на видео

Сирийские военнослужащие блокировали и заставили ретироваться колонну армии США. Об этом сообщает «Русская весна».

По словам корреспондента издания, американские военные намеревались преодолеть блокпост сирийской армии незамеченными и «вклинились» в колонну дальнобойщиков «с расчетом на то, что их звездно-полосатые флаги не заметят».

Инцидент произошел на пропускном пункте у населенного пункта Дамхия в районе Камышлы в провинции Хасеке.

Сирийские военные напомнили американцам о необходимости заранее согласовывать проезд военной техники, после чего колонна США развернулась и отправилась в обратный путь.

Отмечается, что разворот американской колонны вызвал бурную поддержку местных жителей и дальнобойщиков.