В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
28 минут назад

Отступление армии США в Сирии сняли на видео

Сирийские военнослужащие блокировали и заставили ретироваться колонну армии США. Об этом сообщает «Русская весна».

По словам корреспондента издания, американские военные намеревались преодолеть блокпост сирийской армии незамеченными и «вклинились» в колонну дальнобойщиков «с расчетом на то, что их звездно-полосатые флаги не заметят».

Инцидент произошел на пропускном пункте у населенного пункта Дамхия в районе Камышлы в провинции Хасеке.

Сирийские военные напомнили американцам о необходимости заранее согласовывать проезд военной техники, после чего колонна США развернулась и отправилась в обратный путь.

Отмечается, что разворот американской колонны вызвал бурную поддержку местных жителей и дальнобойщиков.

Суд объяснил приговор с «российскими военными в ДНР и ЛНР»

В октябре американские военные уже предпринимали неудачную попытку пройти через КПП у населенного пункта Дамхия без согласования. После этого «в демонстрационных целях» американцы сбросили в этот район дымовые шашки с вертолетов «Апач».

Армия,Видео,
18
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители