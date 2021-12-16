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26 минут назад

ВВС США постоянно разместили F-35 в Европе в ответ на «возрождение России»

Военно-воздушные силы (ВВС) США впервые постоянно разместили свои истребители пятого поколения F-35A Lightning II в Европе, пишет The Drive.

США впервые постоянно разместили F-35 в Европе
Фото: ReutersReuters

Первые четыре самолета прибыли на авиабазу Лейкенхит (Англия) Королевских ВВС Великобритании. Всего на объекте ожидается размещение на постоянной основе 24 единиц F-35A Lightning II из состава 495-й тактической истребительной эскадрильи Командования ВВС США в Европе и Африке. В перспективе 24 таких же самолета получит 493-я эскадрилья, расположенная там же. Дополнительные шесть истребителей F-35A Lightning II будут находиться в резерве.

The Drive отмечает, что появление в Лейкенхите двух эскадрилий F-35A Lightning II «предоставит боевым командирам гибкие и высокопроизводительные силы передового базирования», которые должны быть готовы реагировать на возникновение непредвиденных обстоятельств в регионе и сигнализировать о решимости США ответить «возрождающимся российским вооруженным силам, которые все больше испытывают членов НАТО и их союзников вокруг своих западных границ».

В сентябре в презентации американской корпорации Lockheed Martin, представленной на 27-й международной выставке MSPO 2021, было рассказано, что в текущем десятилетии в Европе планируется развертывание 13 постоянных авиабаз с 450 самолетами F-35 Lightning II. Согласно карте, показанной на соответствующем слайде, в Великобритании, Нидерландах, Италии, Норвегии, Бельгии и Польше будет по две авиабазы с такими истребителями, тогда как в Дании — одна. Четыре из 13 объектов уже введены в эксплуатацию. Сроки начала полноценной работы других восьми авиабаз установлены. Окончательное решение по 13-му объекту (близ польского города Свидвин) пока не принято.

Данные планы не учитывают закупку самолетов Швейцарией и Финляндией.

Армия,НАТО,
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