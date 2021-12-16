В США поддержали «завоевание» Россией Европы

Возможно российское «завоевание» Европы было бы не таким страшным, как о нем принято думать. Таким мнением в своей статье для American Thinker поделился американский политолог и политический обозреватель Селвин Дьюк (Selwyn Duke).

Фото: Reuters Reuters

Политолог напомнил, что блок НАТО был создан для «реальной» защиты европейских государств от Советского Союза, который при помощи своих ресурсов хотел распространить «злобную воинственную идеологию марксизма по всему миру», и которого действительно стоило опасаться.

Видео дня

При этом нынешняя Россия вовсе не тот «огромный и ужасный медведь», как об этом принято думать на Западе. И она не собирается вторгаться в Западную Европу и повторять опыт завоевания Юлием Цезарем европейских племен во время галльской войны, констатировал он.

Селвин Дьюк уверен, что сейчас у России более здоровые ценности, чем у нынешней Европы, в числе которых: запрет пропаганды гомосексуализма, поддержка семьи как союза мужчины и женщины, запрет пропаганды трансгендерства среди молодежи.

«Если даже Владимир Путин или какой-нибудь российский лидер ближайшего будущего полностью рехнется, сойдет с ума от бонапартизма и решит вторгнуться в Западную Европу, то почему сыновья Америки должны проливать кровь из-за этого (не говоря уже о том, чтобы делать это из-за Украины)?» - поинтересовался он.

Американский эксперт также порассуждал о том, таким ли плохим было бы «навязывание российских ценностей» европейским странам и пришел к выводу, что Европе это могло бы даже пойти на пользу.