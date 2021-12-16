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34 минуты назад

В США поддержали «завоевание» Россией Европы

Возможно российское «завоевание» Европы было бы не таким страшным, как о нем принято думать. Таким мнением в своей статье для American Thinker поделился американский политолог и политический обозреватель Селвин Дьюк (Selwyn Duke).

В США поддержали «завоевание» Россией Европы
Фото: ReutersReuters

Политолог напомнил, что блок НАТО был создан для «реальной» защиты европейских государств от Советского Союза, который при помощи своих ресурсов хотел распространить «злобную воинственную идеологию марксизма по всему миру», и которого действительно стоило опасаться.

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При этом нынешняя Россия вовсе не тот «огромный и ужасный медведь», как об этом принято думать на Западе. И она не собирается вторгаться в Западную Европу и повторять опыт завоевания Юлием Цезарем европейских племен во время галльской войны, констатировал он.

Селвин Дьюк уверен, что сейчас у России более здоровые ценности, чем у нынешней Европы, в числе которых: запрет пропаганды гомосексуализма, поддержка семьи как союза мужчины и женщины, запрет пропаганды трансгендерства среди молодежи.

«Если даже Владимир Путин или какой-нибудь российский лидер ближайшего будущего полностью рехнется, сойдет с ума от бонапартизма и решит вторгнуться в Западную Европу, то почему сыновья Америки должны проливать кровь из-за этого (не говоря уже о том, чтобы делать это из-за Украины)?» - поинтересовался он.

Американский эксперт также порассуждал о том, таким ли плохим было бы «навязывание российских ценностей» европейским странам и пришел к выводу, что Европе это могло бы даже пойти на пользу.

21 октября в ходе пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что борьба за права женщин и сексуальных меньшинств на Западе превращается в догматизм на грани абсурда, а в некоторых вопросах принимает чудовищные формы. Так, по мнению российского президента, «чудовищно», когда детям «навязывают, что мальчик может стать девочкой и наоборот» - это «на грани преступления против человечности». В свою очередь читатели британского издания Daily Mail согласились с Владимиром Путиным. Они отметили, что Россия «становится моральным компасом» и пошутили, что с каждым днем туда все больше хочется переехать.

Армия,Владимир Путин,Валдайский клуб,НАТО,
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