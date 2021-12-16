Раскрыто место Ил-76 в мире

Российский самолет Ил-76 занял шестую строчку в рейтинге самых распространенных военно-транспортных самолетов. Место самолета раскрыли в справочнике World Air Forces 2022, который составил журнал Flight Global. Об этом сообщает ТАСС.

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В исследовании отметили, что доля самолетов Ил-76 составляет пять процентов от общего числа военно-транспортных самолетов. Операторы Ил-76 эксплуатируют более 200 машин. Первое место рейтинга заняли самолеты семейства C-130 Hercules. В мире эксплуатируют 872 машины этого типа, что составляет 20 процентов от общего числа военно-транспортных самолетов. Также в тройку лидеров вошли самолеты King Air, которые занимают долю в 7 процентов.

Ил-76 совершил первый полет в 1971 году. За время производства выпущено около тысячи самолетов в 22 модификациях. Ил-76 эксплуатируют военные и гражданские операторы в 24 странах, включая Алжир, Индию и Китай.

В августе генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал о разработке самолета-носителя беспилотников на базе Ил-76. Он отметил, что военно-транспортный самолет сможет нести ударные и разведывательные аппараты системы «Молния».