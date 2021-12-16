Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота ВМФ РФ провел успешные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. Обнародованные Министерством обороны кадры публикует официальный Telegram-канал издания «Известия» IZ.RU.
«Экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» завершил цикл испытаний гиперзвукового ракетного оружия, выполнив очередную стрельбу ракетой «Циркон» из акватории Белого моря. Заключительная стрельба признана успешной, цель поражена», – говорится в сообщении канала.