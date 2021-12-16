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38 минут назад

"Адмирал Горшков" из Белого моря успешно поразил ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" успешно поразил из Белого моря гиперзвуковой ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Адмирал Горшков" поразил мишень "Цирконом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", - сказали в российском военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, цель была поражена.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

До этого, 29 ноября, "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Реутовское НПО машиностроения приступило к выполнению контракта по серийному изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" для ВМФ России.

Армия,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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