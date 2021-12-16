США обвинили Китай в укреплении на границе с Индией

Министерство обороны США обеспокоено продолжающимся наращиванием военной мощи КНР рядом с демаркационной линией в районе Гималаев, которая отделяет её от Индии. В ноябре Пекин разместил в данном районе стратегические бомбардировщики, сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники.

За последние пару месяцев индийские чиновники отметили, что Китай сохраняет значительное количество войск на своей стороне границы и проводит больше учений, из-за чего возникли опасения, что Пекин снова сможет действовать, — подчеркнули в американском журнале.

Издание отмечает, что пока непонятны дальнейшие действия Пентагона и госдепартамента — намерены ли ведомства направить в Индию вооружения и оборудование.

Известно лишь, что США и Индия «взаимодействует на всех уровнях». Другой источник издания уточнил, что Вашингтон стал более активно делиться с Нью-Дели данными разведки о действиях Китая.