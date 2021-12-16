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35 минут назад

Истребители США прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черном море

Истребители F-15 США переправлены на авиабазу в городе Кымпия-Турзий в Румынии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

Истребители США прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черном море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самолеты необходимы для «усиления присутствия НАТО» в регионе Черного моря. Как следует из заявления альянса, итальянские, румынские и американские ВВС будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников по НАТО.

Это запланированное развертывание, которое направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в регионе Черного моря. С 18 по 22 декабря американские и итальянские истребители Eurofighter будут совершать полеты с румынскими ВВС.

Ранее Министерство иностранных дел России вручило ноту посольству США из-за подозрительной активности над акваторией Черного моря. Внешнеполитическое ведомство предупредило американское посольство об опасных последствиях «безрассудных» действий Вашингтона. В обращении были перечислены «провокационные» маневры американских ВВС.

Напомним, 3 декабря над Черным морем были замечены американские самолеты-разведчики, которые пересекли маршрут двум воздушным суднам: самолету «Аэрофлота» и мальтийскому лайнеру. Первый был вынужден сменить высоту, чтобы избежать опасного сближения. Кроме того, в октябре над акваторией Черного моря был замечен американский беспилотник.

Армия,Оружие,Новости регионов,Черное море,НАТО,Аэрофлот,МИД,РИА Новости,
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