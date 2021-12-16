На Украине заявили о нежелании НАТО защищать ее

«Мы должны разделять общие учения и размещения натовских войск. Президент занимается подменой понятий, пытается имитировать, что НАТО с нами. На самом деле, это рутинная процедура совместных учений. Это не значит, что кто-то Украину собирается принимать в НАТО, или их войска будут защищать Украину», — заявил политолог.