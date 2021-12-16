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1 час назад

На Украине рассказали о нежелании НАТО защищать ее несмотря на совместные учения

Политический эксперт Дмитрий Корнийчук в эфире телеканала «НАШ» рассказал что у стран НАТО может не возникнуть желание защищать Украину в случае военного конфликта даже несмотря на то, что альянс постоянно проводит с ней совместные военные учения.

На Украине заявили о нежелании НАТО защищать ее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы должны разделять общие учения и размещения натовских войск. Президент занимается подменой понятий, пытается имитировать, что НАТО с нами. На самом деле, это рутинная процедура совместных учений. Это не значит, что кто-то Украину собирается принимать в НАТО, или их войска будут защищать Украину», — заявил политолог.

Ранее экс-советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что Германия вряд ли станет снабжать Украину оружием, поскольку ее экономика долгое время остается тесно связанной с Россией. По его словам, Россия поставляет ФРГ сырье, а та отправляет в Москву технику, станки и многое другое.
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