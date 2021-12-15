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57 минут назад

На Украине появится новый род войск

На Украине появится новый род войск – береговые ракетные войска. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. Сообщение приводит Минобороны Украины.

На Украине появится новый род войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам командующего ВМС, новый род войск будет сформирован к 2026 году.

В его состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Первый дивизион комплекса будет сформирован ко второму кварталу 2022 года, сообщил Неижпапа.

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Контр-адмирал заявил, что украинские ВМС могут гордиться не только своими достижениями, но и кадровым составом, который «в военных условиях показывает настоящий профессионализм и ответственное отношение к выполнению важных задач по укреплению обороноспособности страны».

В сентябре пресс-служба министерства обороны Украины сообщала, что вооруженные силы страны приняли на вооружение береговой ракетный комплекс «Нептун». Тогда в Минобороны говорили, что три дивизиона комплекса будут сформированы в течение 2022 года и будут размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей.

Армия,В мире,Министерство обороны,
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