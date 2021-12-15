На Украине появится новый род войск – береговые ракетные войска. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. Сообщение приводит Минобороны Украины.

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По словам командующего ВМС, новый род войск будет сформирован к 2026 году.

В его состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Первый дивизион комплекса будет сформирован ко второму кварталу 2022 года, сообщил Неижпапа.

Контр-адмирал заявил, что украинские ВМС могут гордиться не только своими достижениями, но и кадровым составом, который «в военных условиях показывает настоящий профессионализм и ответственное отношение к выполнению важных задач по укреплению обороноспособности страны».