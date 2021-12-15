В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
33 минуты назад

На Украине создадут береговые ракетные войска

Командующий Военно-морскими силами Украины (ВМС) контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что в стране будет создан новый род войск - береговые ракетные войска. Об этом говорится на сайте украинского Минобороны.

На Украине создадут береговые ракетные войска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Контр-адмирал отметил, что береговые ракетные войска находятся в стадии развития. По его словам, они будут сформированы к 2026 году. Как сообщил Неижпапа, в состав нового рода войск войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун".

Он добавил, что ко второму кварталу 2022 года будет полностью сформирован первый дивизион данного современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство. Ранее на Украине пригрозили потопить Черноморский флот.

Defense Express Channel

Бывший депутат Рады Игорь Лапин выразил мнение, что Киеву необходимо начать выпуск ракетных комплексов "Нептун" для противостояния российскому флоту.

Комплекс "Нептун" украинские СМИ называют "уничтожителем Крымского моста". В 2019 году Александр Турчинов заявил, что Крымский мост может быть уничтожен в течение нескольких минут крылатыми ракетами "Нептун", созданными на Украине. Комплекс планируют модернизировать, однако, по мнениям украинских экспертов, у страны пока нет кораблей, на которые можно его поставить.

Армия,Александр Турчинов,Министерство обороны,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители