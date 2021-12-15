На Украине создадут береговые ракетные войска

Командующий Военно-морскими силами Украины (ВМС) контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что в стране будет создан новый род войск - береговые ракетные войска. Об этом говорится на сайте украинского Минобороны.

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Контр-адмирал отметил, что береговые ракетные войска находятся в стадии развития. По его словам, они будут сформированы к 2026 году. Как сообщил Неижпапа, в состав нового рода войск войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун".

Он добавил, что ко второму кварталу 2022 года будет полностью сформирован первый дивизион данного современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство. Ранее на Украине пригрозили потопить Черноморский флот.

Defense Express Channel

Бывший депутат Рады Игорь Лапин выразил мнение, что Киеву необходимо начать выпуск ракетных комплексов "Нептун" для противостояния российскому флоту.