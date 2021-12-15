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41 минуту назад

Почему Турция решила продать оружие Украине

Турецкий профессор Салех Йылмаз считает обычной торговой сделкой продажу Турцией Украине военных дронов, пишет "ПолитЭксперт".

Почему Турция решила продать оружие Украине
Фото: ТАССТАСС

"Неверно считать, что Турция придерживается враждебной позиции к России в украинском вопросе. Это просто торговая сделка", - сказал он.

Он напомнил, что организация, продавшая Украине беспилотники, не является государственным органом, она частная. Кроме того, производитель «Байрактаров» покупает технику на Украине и поэтому не отказывает ей в поддержке.

"Турция — новичок на этом рынке и хочет презентовать себя. В продаже «Байрактаров» она никому не отказывает, так же как и Россия продает свое оружие всем без ограничений", - добавил профессор.

Bayraktar TB2 (Bayraktar Tactical UAS) – турецкий ударный беспилотный летательный аппарат. Производится турецкой группой компаний Kale Baykar (Baykar Makina). В 2018 году Украина заключила договор на покупку системы из шести дронов, 3 станций управления, ракет к ним на общую сумму 69 млн долларов, поставка завершена в ноябре 2019 года.

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В октябре 2020 было заявлено, что Украина рассматривает возможность покупки или совместной сборки ещё 48 дронов; контракт заключен в сентябре 2021 года. Украина 26 октября 2021 года сообщила о первом боевом использовании дронов Bayraktar TB2 в Донбассе. Перед этим украинские вооруженные силы полгода использовали беспилотники Bayraktar TB2 для разведки и наблюдения, пишет Би-Би-Си.

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