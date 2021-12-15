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40 минут назад

ВМС США испытали лазерное оружие

Центральное командование США объявило об испытаниях лазерного оружия. Десантный транспорт-док Военно-морских сил США USS Portland (LPD 27) поразил учебную цель в Аденском заливе в рамках демонстрационных стрельб. Об этом сообщает Defence Blog.

ВМС США испытали лазерное оружие
Фото: Donald HolbertDonald Holbert

В ходе стрельб демонстратор системы лазерного оружия LWSD (Laser Weapons System Demonstrator) Mark 2 Mod 0 поразил надводную учебную цель.

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Лазер мощностью 150 киловатт разработали специалисты Northrop Grumman и Управления военно-морских исследований. В основе разработки лежит лазер LAWS мощностью 30 киловатт, который установили на корабле USS Ponce. Новое оружие позволит поражать беспилотники, малые корабли, ракеты и артиллерийские боеприпасы.

В 2020 году систему LWSD испытали в Тихом океане. Лазер успешно поразил малоразмерный беспилотник.

Ранее военный эксперт Дмитрий Корнев сообщил, что российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для вывода из строя спутников. Комплекс сможет ослеплять самолеты-разведчики и космические аппараты.

В октябре компания Lockheed Martin сообщила о передаче Военно-воздушным силам США лазера AHEL. После наземных испытаний систему установят на борт самолета огневой поддержки C-130J.

Армия,В мире,Дмитрий Корнев,НАТО,
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