ВМС США испытали лазерное оружие

В Аденском заливе американские военные провели тестовый выстрел лазерного оружия, об этом сообщили в Пятом Флоте ВМФ США. Выстрел произведен с десантного транспортного дока USS Portland (LPD 27) по статичной мишени.

Фото: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet

Испытания твердотельного лазерного оружия (Solid State Laser Weapons System Demonstrator, LWSD) были проведены 16 мая 2020 года в нейтральных водах Тихого океана. В ходе учений лазером был нейтрализован беспилотник — на кадрах видно, как дрон загорается в воздухе после воздействия лазера.

Изображения и видео, предоставленные американскими ВМС, показывают, что USS Portland несет "впервые созданный на системном уровне твердотельный лазер высокоэнергетического класса" мощностью около 150 киловатт.