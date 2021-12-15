Перечислены три варианта действий России на востоке Украины

Интернет-издание 19fortyfive.com опубликовало статью под заголовком "Эндшпиль России на Украине: блеф, бомбардировка или вторжение". В ней описывается три наиболее вероятных, по мнению авторов публикации, сценария развития российско-украинского конфликта.

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В материале утверждается, что Россия стягивает войска к украинской границе, однако выдвигается предположение, что к настоящему военному конфликту это не приведет, так как это усугубило бы отношения России со странами Запада.

Согласно второму сценарию, Россия введет на Украину войска. В таком случае российские военные могли бы захватить значительную часть территории государства, по сути разделив ее надвое.

Как говорится в статье, еще одну теорию высказал эксперт по российским войскам Роб Ли. Он считает, что Россия не пойдет на вторжение, однако использует ракетное вооружение для бомбардировки Украины.