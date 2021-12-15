Украинским пограничникам разрешили применять оружие

"Вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения… Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова не эффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий или приходится сдерживать вооруженную агрессию", - говорится в сообщении .

Отныне пограничникам, помимо всего прочего, разрешается осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей, транспортных средств и личный осмотр задержанных, а также в случае необходимости изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей. Документ также разрешает использовать огнестрельное оружие, в частности, для отражения нападения на военного или сотрудника госпогранслужбы в случае угрозы их жизни или здоровью, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы. Оружие разрешается использовать и для отражения нападения на охраняемые объекты, а также для задержания лица, совершившего тяжкое преступление, при попытке бегства.