Переводчица ОБСЕ передавала секретные данные любовнику из ВСУ

Переводчицу краматорского офиса ОБСЕ заподозрили в передаче секретных данных своему возлюбленному из разведотдела 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом пишет «Донбасс сегодня».

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По данным издания, сотрудница офиса СММ ОБСЕ в Краматорске подозревается в том, что регулярно передавала украинскому военнослужащему не только маршруты передвижения патрулей миссии, но и видеозаписи с регистраторов автомобилей, которые проводили мониторинг на территориях самопровозглашенных республик Донбасса, а также координаты дислокации ополченцев. Также она могла предупредить своего возлюбленного о том, что патруль ОБСЕ поедет выявлять нарушения размещения вооружения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, указанные в Минских соглашениях.

С 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.