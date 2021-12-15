В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.47EUR 82.83
Войти в почту
22 минуты назад

Переводчица ОБСЕ передавала секретные данные любовнику из ВСУ

Переводчицу краматорского офиса ОБСЕ заподозрили в передаче секретных данных своему возлюбленному из разведотдела 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом пишет «Донбасс сегодня».

Переводчица ОБСЕ передавала секретные данные любовнику из ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, сотрудница офиса СММ ОБСЕ в Краматорске подозревается в том, что регулярно передавала украинскому военнослужащему не только маршруты передвижения патрулей миссии, но и видеозаписи с регистраторов автомобилей, которые проводили мониторинг на территориях самопровозглашенных республик Донбасса, а также координаты дислокации ополченцев. Также она могла предупредить своего возлюбленного о том, что патруль ОБСЕ поедет выявлять нарушения размещения вооружения 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, указанные в Минских соглашениях.

С 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.

«Лицемерие, хаос и коррупция»: The Washington Times о политике Зеленского

9 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Украина наращивает группировку военных в Донбассе при поддержке НАТО. По ее словам, режим прекращения огня был нарушен порядка 90 тысяч раз. Кроме того, миссия ОБСЕ также зафиксировала переброску украинских тяжелых вооружений в Донбасс, не прекращается и использование запрещенных Минскими соглашениями беспилотников.

Армия,Мария Захарова,НАТО,МИД,The Washington Times,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители