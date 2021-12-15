Украина отбила «атаку российских танков» из Крыма

Противотанковые артиллерийские и инженерные отряды вооруженных сил Украины провели учения неподалеку от границы в Крымом «по отражению попытки прорыва вражеской бронетехники». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу командования объединенных сил ВСУ.

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«Несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задания в тесном взаимодействии друг с другом. По легенде учений, военнослужащие должны были общими усилиями отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении», — отметили в сообщении.

Как заявил командующий ВСУ Сергей Наев, военным было тяжело, однако они работали «в штатном режиме, спокойно и уверенно, как в боевой обстановке». Он уверен, что военнослужащие уже освоили «эти навыки за восемь лет войны».