В Крыму высказались о ракетах России и НАТО в Европе

Предложения России по гарантиям безопасности в Европе, которые связаны с размещением ракет НАТО, достаточно актуальны. Об этом высказалась член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, пишут «Известия».

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По ее словам, на фоне реальных угроз безопасности вопросы пандемии COVID-19 отходят на второй план.

Кроме того, призыв России ввести мораторий на размещение вооружений в Европе полностью соответствует принципу неделимости безопасности, добавила Ковитиди. Его следует рассматривать в качестве активного инструмента сохранения европейской безопасности.