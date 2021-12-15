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52 минуты назад

В Крыму высказались о ракетах России и НАТО в Европе

Предложения России по гарантиям безопасности в Европе, которые связаны с размещением ракет НАТО, достаточно актуальны. Об этом высказалась член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, пишут «Известия».

В Крыму высказались о ракетах России и НАТО в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, на фоне реальных угроз безопасности вопросы пандемии COVID-19 отходят на второй план.

Кроме того, призыв России ввести мораторий на размещение вооружений в Европе полностью соответствует принципу неделимости безопасности, добавила Ковитиди. Его следует рассматривать в качестве активного инструмента сохранения европейской безопасности.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что в случае, если США и страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации. За таким развитием событий последует появление похожих вооружений со стороны России, отметил он.

Армия,Ольга Ковитиди,Сергей Рябков,НАТО,Совет Федерации,МИД,газета "Известия",
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