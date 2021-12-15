Россия заняла второе место в мире по числу военных самолетов

Россия занимает второе место в мире после США по числу военных самолетов и вертолетов. Место российской военной авиации в мире раскрыто в справочнике World Air Forces 2022, издаваемом журналом FlightGlobal, сообщает ТАСС.

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Согласно представленным данным, Россия располагает 4 173 военными летательными аппаратами (8 процентов от мирового парка военной авиации). Первое место занимают США с 13 246 военными самолетами и вертолетами (25 процентов), третье — Китай с 3285 военными летательными аппаратами (6 процентов).

Согласно World Air Forces 2022, по численности истребители четвертого поколения Су-27 и Су-30 российского производства (более тысячи единиц, или 7 процентов от общемирового парка истребителей) стали вторыми в мире, уступив место самолетам F-16 Fighting Falcon (более двух тысяч единиц, или 15 процентов) американского производства.