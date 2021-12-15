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1 час назад

В ДНР обвинили Украину в минометном обстреле

Украинские силовики в среду, 15 декабря, выпустили по территории Донецкой народной республики четыре мины калибром 82 мм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В ДНР обвинили Украину в минометном обстреле
Фото: ТАССТАСС

«В 4:45 мск зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Старомихайловка. Выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра», — заявил представитель республики.

О пострадавших и разрушениях от обстрела не сообщалось.

Напомним, что ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин рассказал, что во время учений украинские зенитчики случайно сбили собственный беспилотник «Лелека-100».

По словам офицера, командующий войсками ПВО группировки «Север», чтобы уйти от ответственности за слабую подготовку расчета, попытался договориться с разведчиками, которые предоставили беспилотник, и пообещал восстановить его за счет военных.

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