Военные учения с С-400 прошли в Крыму

Военные учения по охране воздушного пространство с применением системы ПВО С-400 «Триумф» прошли в Крыму , сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

«Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели тактико-специальное учение по ПВО. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО», – передает РИА «Новости» сообщение ЮВО.

В ходе учения расчеты «Триумфов» выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, развернули пусковые установки, а также осуществили привязку к координатам и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке.