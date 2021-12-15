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1 час назад

Военные учения с С-400 прошли в Крыму

Военные учения по охране воздушного пространство с применением системы ПВО С-400 «Триумф» прошли в Крыму, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Военные учения с С-400 прошли в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Боевые расчеты ЗРК С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели тактико-специальное учение по ПВО. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО», – передает РИА «Новости» сообщение ЮВО.

В ходе учения расчеты «Триумфов» выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, развернули пусковые установки, а также осуществили привязку к координатам и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке.

Затем военнослужащие обнаружили, взяли на сопровождение и «поразили» противника электронными пусками.

Ранее боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» провели в Крыму учения по противовоздушной обороне гражданских объектов, уничтожив авиацию условного противника.

Армия,РИА Новости,
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