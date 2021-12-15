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35 минут назад

NI: армия России дойдет до Днепра за трое суток

Российские войска в случае вооруженного конфликта с Украиной выйдут к Днепру в течение трех-четырех суток. Об этом в своей статье для журнала The National Interest заявили бывший директор отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

NI: армия России дойдет до Днепра за трое суток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты констатировали, что, если дело дойдет до конфликта на Украине, Россия, «скорее всего, победит, и победит быстро».

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По их данным, на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг российская сторона может выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек. При этом военная операция будет проходить в местности, которая хорошо знакома россиянам. Также удар может быть направлен и на Одессу, чтобы отрезать Украину от Черного моря.

«Наземные маневренные силы будут действовать совместно с плотно организованными элементами разведки, связанными с мощными ударными формированиями», - считают американские эксперты.

Джордж Биби и Дуглас Макгрегор уверены, что Россия может задействовать в этой военной кампании до 100 батарей реактивной артиллерии, в том числе такие системы как БМ-30 «Смерч».

«Между тем, защищать российские ударные и маневренные соединения от украинских воздушных и ракетных атак на всех уровнях — тактическом, оперативном и стратегическом — будет интегрированная противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500», - заявили они.

При этом американские эксперты констатировали, что авиация стран НАТО, а также самой Украины, будет очень уязвима. И именно поэтому, считают они, администрация Джо Байдена не рассматривает возможность прямого военного вмешательства в случае «вторжения России на Украину».

«Превосходство США в воздухе — стержень наших военных операций против меньших держав после окончания холодной войны — не будет обеспечено на Украине. (…) В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов», - подчеркивается в статье.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, а также призвал к дипломатическому урегулированию и пригрозил решительными мерами, в том числе экономическими.

Путин в свою очередь проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной минских соглашений и саботаже договоренностей. Вместе с тем он отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и увеличивает военный потенциал у российских границ.

14 декабря президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном также заявил о намеренном обострении обстановки на линии соприкосновения в Донбассе украинскими властями.

Армия,Войска,Оружие,Дуглас Макгрегор,Эммануэль Макрон,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЦРУ,НАТО,The National Interest,
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