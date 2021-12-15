«Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель. Корабельный противолодочный ракетный комплекс “Ответ” предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты “Оникс” и “Калибр”», – говорится в сообщении оборонного ведомства.