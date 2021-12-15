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54 минуты назад

Российский фрегат поразил подводную цель комплексом «Ответ»

В акватории Японского моря фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной цели. Об этом сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее видео учебных маневров.

«Боевая часть ракеты успешно поразила подводную цель. Корабельный противолодочный ракетный комплекс “Ответ” предназначен для поражения подводных лодок. Для запуска противолодочных ракет используются универсальные пусковые установки, которые позволяют также применять крылатые ракеты “Оникс” и “Калибр”», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Армия,Войска,Оружие,Видео,Министерство обороны,
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