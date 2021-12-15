Германия ответила на требование России о непродвижении НАТО

В Германии заявили, что попытки России договориться с НАТО о непродвижении ее инфраструктуры и вооружений неприемлемы, так как это требование нарушает право стран на самоопределение. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве канцлера ФРГ.

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По словам источника, требования, которые представители России выдвинули в последние дни, напрямую противоречат праву на самоопределение каждого государства. Страны самостоятельно определяют, какими мерами они могут обеспечить безопасность своей территории.

Как утверждает источник, власти Германии готовы обсуждать с Россией структуру безопасности и «посредством диалога» обеспечить ее позитивное развитие. Как он отметил, для членов НАТО сложно понять, что альянс может рассматриваться как угроза. Организация готова вступить в диалог, но не собирается делать это «через голову суверенных государств», резюмировал источник.

Ранее помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков напомнил, что в НАТО обещали не продвигать альянс в сторону России. Чиновник указал, что Россия и СССР получили устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России.