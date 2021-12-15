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46 минут назад

В Германии назвали предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми

В Германии назвали предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми, поскольку данное требование нарушает право стран на самоопределение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве канцлера ФРГ.

Германия ответила на требование России о непродвижении НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ряд требований, с которые выступили представители России в последние дни, прямо противоречат праву на самоопределение каждого государства, которое решает, каким путем оно хочет идти в политике безопасности», — отметил источник.

По его словам, власти Германии готовы обсуждать с Россией структуру безопасности и «как посредством диалога внести вклад в то, чтобы она развивалась позитивно».

«Для нас, как членов НАТО, сложно понять, что НАТО оценивается как угроза, но, как было сказано, мы готовы вступить в диалог, но не можем это делать через голову суверенных государств», — сказал он.

Ранее помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков напомнил о заверениях НАТО не продвигать альянс в сторону России.

«Это вопрос с бородой. СССР и России давались устные заверения о том, что НАТО не будет продвигаться на восток к территории России. Оказалось, что устные заверения ничего не стоят», — отметил чиновник.

Армия,Войска,Юрий Ушаков,НАТО,
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