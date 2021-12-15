США заявили о «сдерживании вторжения России на Украину»

«Разумеется, мы внимательно следим за ситуацией. Мне кажется важным отметить, что мы работаем над тем, чтобы предотвратить или сдержать вторжение России на Украину. Мы рассчитываем продолжать эти дипломатические дискуссии, чтобы предотвратить и направить четкий сигнал о значительных и серьезных последствиях, если они будут двигаться вперед», — заявила представитель Белого дома .